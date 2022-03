Ukraina valmistub Kiievi järeleandmatuks kaitsmiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeva öösel sotsiaalmeedias jagatud videopöördumises, et venelastel ei jätku Ukraina alistamiseks jõudu ega vaimu.

«Vene sissetungijad ei saa meid vallutada. Neil pole sellist jõudu. Neil pole sellist vaimu. Nad kinnistuvad üksnes vägivallale. Üksnes terrorile. Üksnes relvadele, mida neil on palju,» rääkis president.

Mariupolisse saadetud humanitaarkonvoi peeti Vene kontrollpunktis kinni, kuid on lootus, et see jõuab pühapäeval linna, kinnitas Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk.

Strateegilises sadamalinnas Mariupolis valitseb ukrainlaste sõnul humanitaarkatastroof ja üle 1500 tsiviilisiku on hukkunud.

Katsed sadu tuhandeid tsiviilisikuid sealt evakueerida on korduvalt ebaõnnestunud.

Prantsuse sõjaväeallikas rääkis, et Mariupol on endiselt piiramisrõngas ning seda, mida venelased pole suutelised saavutama sõjaliselt, püüavad nad võtta «nälja ja meeleheitega». «Kuni nad ei saa jagu Ukraina armeest, ründavad nad elanikkonda,» lisas ta.

Venelased on liikunud Kiievi suunas piisavalt kaugele, mis tekitab ohu, et peatselt on ka pealinn ümber piiratud.

Tähtis sadamalinn Odessa valmistub samuti Vene vägede rünnakuks, praegu koonduvad need umbes 100 kilomeetri kaugusel idas asuvas Mõkolajivi linnas.

Mõkolajivit on mitu päeva rünnatud ning AFP korrespondendi sõnul oli seal taas tule all haigla.

Zelenskõi hinnangul on alates 24. veebruarist tapetud umbes 1300 Ukraina sõdurit. Venemaa on tema andmetel kaotanud umbes 12 000 inimest, samal ajal kui Moskva tunnistas 2. märtsil vaid 498 sõjaväelase langemist.

ÜRO kinnitas laupäeval, et sõjas on tapetud vähemalt 579 tsiviilisikut, kuid ohvrite tegelik arv on kardetavalt tunduvalt kõrgem. ÜRO hinnangul on Ukrainast põgenenud umbes 2,6 miljonit inimest ning tegemist on Euroopa suurima pagulaskriisiga alates Teisest maailmasõjast.

Kiievi jaoks on senini avatud üksnes lõunasse siirduvad teed ning presidendiameti sõnul valmistub linn «järeleandmatuks kaitseks».

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul tugevdab pealinn kaitset ning varub toitu ja ravimeid.

Briti kaitseministeeriumi andmetel olid Vene väed laupäeval umbes 25 kilomeetri kaugusel Kiievist ja linnale põhjast lähenenud kolonn on laiali hajunud, mis kinnitab kavatsust see ümber piirata.