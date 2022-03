Igor Taro 17. sõjapäevast: «rahvavabariigid» ja pioneerirajatised – Vene väed lõunas ei liigu

Ukraina sõjaväeluure ülem on teatanud, et nad ei kavatse enam leppida mingite okupeeritud territooriumidega ning sõda lõpeb kogu Ukraina vabastamisega

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeid olid eelmise hommiku seisuga järgnevad – ründajad üle 12 000 (kummalisel kombel see number ei liigu, kuigi teateid tehnika ja vastaste kaotustest on eelmise päeva jooksul olnud), tanke 362 (+9), muid soomukeid 1205 (+40) , suurtükke 135 (+10), raketiheitjaid 62 (+6), õhutõrjesüsteeme 33 (+2), lennukeid 58 (+1), helikoptereid 83.

Ukraina president ütles esmakordselt välja oma armee kaotused – 1300 võtlejat. Tsiviilisikutest on varem kõneldud, et neid on palju rohkem. Hetkel ei pakuks huupi, vaid lihtsalt meenutakse, et esimese poole nädalaga oli neid ca 2000 ning see oli enne Mariupoli piiramist, Harkivi tihedat pommitamist, mitmeid sündmusi Tšernigivis ja Kiievi lähistel.

Huvi Valgevene piiri vastu

1) Seal, kus eelneval päeval toimusid imelikud intsidendid Valgevene poole keeranud vene lennukite ja piiri lähistel kukkunud pommidega, lasid ukrainlased alla venelaste luuredrooni. Mngisugune haiglane huvi tolle piirkonna vastu on olemas ja kui arvestada Vene välisministeeriumi rusikaviibutusi Lääne-Ukraina kaudu liikuvate varustuskolonnide pihta, siis võib arvata, et neil sügeleb seal päris kõvasti.

Küsimus ilmselt ainult selles, kas on ressurssi ja võimekust. Valgevene hoiab seal piiri ääres üksusi juba tükk aega ning väidetavalt peaks sinna liikuma täiendavalt 5 pataljoni taktikalist lahingugruppi, mille kohta on valgevenelased väitnud, et see on lihtsalt piirijulgestuse rotatsioon.

Kiievist loodes suurimad jõud

2) Kiievist loodes asuvad endiselt okupantide kõige suuremad jõud. Venelased on sinna paigutanud kadõrovlasi, kelle kohta on kirjutatud, et need täidavad desertöörlust piiravate üksuste rolli. Ilmselt käib seal ka mingisugune reorganiseerumine. Ukraina julgeolekuteenistuse poolt avaldatud telefonikõnedest johtub, et seal asuvad okupatsioonijõud loodavad pääseda tagasi Valgevenesse puhkusele. Ühtlasi kinnitavad need massiivseid kaotusi.

Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul viibib nende territooriumil 86 200 sõjategevussse toodud vene sõjaväelast, see on ilmselt arvestamata veel Krimmi ja Donbassi üksusi, kes olid juba enne.

Neist oli moodustatud ligi 90 pataljoni taktikalist lahingugruppi, millest 31 on praeguseks võitlusvõimetud – 13 täielikult hävitatud ning 18 ei saa kaotuste tõttu tegevust jätkata.

3) Tšernigivi kohta oli kirjutatud, et ründajad on hakanud kaevuma linna ümbruses või rajama miskeid pioneerirajatisi. Ilmselt ikka üritavad end ukrainlaste võimalike löökide eest kaitsta ja arvestavad pikema paigalolekuga. Tšernigivi kaitset on vist õnnestunud laiendada ja teatati täiendavate asulate vabastamisest linna külje all. Ukraina vägi on hävitanud seal ühe raketiüksuse positsiooni.

Ukraina sõjaväelane suudlemas kallimat Lvivi vaksalis 12. märtsil. Foto: Hesther Ng/Scanpix

Harkivis kaitse peab, Izjumi põhjaosas Vene väed sees

4) Sumõ suunalt Kiievi ründamine oli taas ebaõnnestunud. Samal ajal annavad okupandid tuld Trostjanetsi asulast otse majade vahelt Gradidega Ohtõrka suunal.