Mitmed välismeedia allikad on teatanud, et sestsaadik, kui EL keelustas Venemaa lennukite liikumise Euroopa Liidu liikmesriikide õhuruumis, on Serbia riiklik lennufirma Air Serbia kahekordistanud oma lende Venemaale ning aitab hetkel agressorriigi kodanikel läbi oma riigi jõuda Euroopa Liitu.