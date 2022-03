POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Irpenisse on jäänud vaid vanurid, kes tahavad kodus surra

«Nagu meie eakas naaber ütles, et kas ma pean nüüd hakkama sööma kuiva tatart ja makarone? Pole millega süüa teha,» rääkis Tatjana nuttes. «Süüa tegime hoovis lõkke peal. Vaadake mu käsi, kas minu, linnaproua, käed peavad olema sellised? Siis ka, kui nagu hakkas (pommitamine), me (joosime) kohe keldrisse.»

Eile said nad juhuslikult teada, et üle Irpeni jõe puruks pommitatud silla toimub evakueerimine, ning täna hommikul hakkasid nad kesklinnast jala tulema kottidega. Päästva sillani oli nende kodust viis kilomeetrit.

Samuti eile Irepnist evakueerunud Jelena (49) rääkis, et nemad elasid kohe Irpeni puruks pommitatud silla lähedal, üle mille käis evakueerimine. Tema sõnul on nende ümbruskonnas veel palju inimesi, kes ei taha lahkuda. «Naabrid kõik on ära läinud, aga tänava lõpus veel paljud inimesed seal,» ütles ta.

«Räägivad, et me oleme siin majas sündinud ja tahame siin ka surra,» lisas Jelena poeg Valentin (25). «Ma ei tea, mis neist saab, sest eilsest pole enam vett. Me kogusime neile vett ja läksime. Kui on päris jama, siis jõgi on lähedal.»