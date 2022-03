IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene väed üritavad meeleheitlikult edu saavutada

9) Mariupolist käivad lahingud linnas sees idapoolsetes kvartalites ning läänepoolseid pommitab vene suurtükivägi. Samal ajal on Azovi pataljon suutnud seal majade vahel nii mõnegi väärtusliku masina vanarauaks teha. Azov on sõjategevuse algusest sealkandis 2014. a. legendaarne ja tänu sellele on ka Mariupol olnud püsivalt Ukraina kontrolli all. Siiani pole vene okupandi saabas sinna jõudnud. Ehk seetõttu pommitatakse ja piiratakse nüüd nii meeleheitlikult. Ainuüksi Mariupoli tsiviilohvrite arv on viimastel andmetel 2137 inimest. See on vaieldamatult rohkem kõigist teistest linnadest. Kirjutasin varem, et matmine käib lihtsalt auku ajamisega. Tegelikult on jõutud juba sellesse staadiumisse, kus surnukehad jäävad tänavale ning kedagi pole neid koristamas. See on kõigi Teise Maailmasõja õudusjuttude ilmsiks saamine vene armee kätega. Leningradi blokaadi üleelanute õnneks on nad juba kõik teispoolsuses ega pea seda oma silmadega nägema, kuidas punaarmeelaste järeltulijad rahvast vabastavad.

10) Mõkolaivi linna ründamine ja sealt Odessa peale liikumine on hetkel pausil. Taas oli vene sõjapropagandistide kindel teadmine, et see juhtub üsna pea ja Odessa võtmata jätmine muudab kogu «erioperatsiooni» mõttetuks. Eks meie teame algusest peale, kui mõttetu see on, kuid Ukraina armee kipub neile seda uuesti tõestama. Küll on nad üritanud pressida Hersonist põhja poole Krõvõi Rigi peale, kuid seisati Arhangelske–Novovorontsovka joonel.