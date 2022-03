POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Haavatud veterinaar muretseb Vene sõdurite kätte jäänud lõvi pärast

Kolmeaastane emalõvi Kuru elab veel varjupaigas. Bõtšenko sõnul lastakse üht tuttavat inimest teda üle kahe päeva toitma. «Mul oli seal kaks suurt külmikut täis liha loomadele. Elekter on muidugi juba läinud, aga liha oli väga läbikülmunud, see ei sula kiiresti. Praegu veel saab selle lihaga lõvi toita. Mis edasi saab, ei tea,» muretses Bõtšenko.

Bõtšenko juurde sattus lõvi noore kutsikana Kiievist, ühe juhusliku kuulutuse peale. «Ta oli kolmekuune, teda müüdi topisetegijatele. Ma ostsin ta välja ja võtsin enda juurde. Tema tagajalad enam ei liikunud, ravisin ta terveks,» rääkis suure südamega mees ja näitas telefonis lõvi fotosid, kus loom mängib tema nooremate lastega. «Ta on meie lastega väiksest peale harjunud, nad on ju sama vanad. Lapsed on ka temaga harjunud, ta on meile nagu pereliige.»