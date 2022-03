Hongkong nõuab Briti inimõigusühenduselt veebikülje sulgemist

Ehkki Hiina piirab internetivõimalusi oma mandriosas, on Hongkong tavapäraselt olnud valdavalt tsensuurivaba, lubades oma elanikel pääseda ligi veebikülgedele ja sisule, mis võib olla Pekingi suhtes kriitiline.

Ent esmaspäevane avaldus muudab Hong Kong Watchi esimeseks välismaiseks inimõigusorganisatsiooniks, mille ulatuslik riikliku julgeoleku seadus sihikule võtab. Peking kehtestas 2020. aasta keskel karmi seaduse, mille eesmärk on tasalülitada finantskeskuses igasugune teisitimõtlemine.

«Ähvardades ÜK-s paiknevat VVO-d trahvide ja vanglaga ainuüksi Hongkongi inimõigusolukorrast raporteerimise eest, näitab antud kiri, miks on Hongkongi riikliku julgeoleku seadus sedavõrd ohtlik,» ütles ühenduse looja ja juht Benedict Rogers.

«Meid ei vaigista autoritaarne julgeolekuaparaat, mis oma arutu brutaalsuse ja oskamatuse seguga on vallandanud kiire ja massilise väljarände linnast ning sulgenud kodanikuühiskonna,» ütles 2017. aastal Hongkongist alatiseks lahkuma sunnitud Rogers.

Süüdistus, mis on üks neljast uue julgeolekuseaduse suurkuriteost, võib endaga kaasa tuua suurima karistusena eluaegse vangistuse.

«Kriminaaljuurdlus paljastab, et Hong Kong Watch on tegelenud välisriikide lobimisega, et kehtestada sanktsioone või blokaadi» Hiina ja Hongkongi vastu, märkis büroo kirjas.