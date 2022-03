Scholz saabus oma esimesele visiidile Türgisse

Pealinnas Ankaras peetav kohtumine on esimene nende kahe NATO riigi liidrite vahel pärast seda, kui Scholz võttis ameti üle Angela Merkelilt, kellega Erdoğanil on erisuhe.

«@olafscholz on esmakordselt Türgis kui Saksamaa liidukantsler,» kirjutas Saksamaa suursaatkond oma Instagrami-kontol pealkirja pildile, millel maskis Scholz lennuki treppi mööda laskub.

Türgi on tavapäraselt olnud Kiievi liitlane, ent sõltub tugevalt Venemaa maagaasist ja turistidest. Erdoğan on küll Moskva rünnakud Ukraina vastu hukka mõistnud ja nimetanud neid vastuvõetamatuteks, ent jättis siiski liitumata Venemaa majanduse pihta suunatud lääneriikide sanktsioonidega.

Scholz külastas aga enne Venemaa sissetungi Ukrainasse Moskvat ning on seejärel mitmel korral pidanud telefonivestlusi Vene presidendi Vladimir Putiniga ning samal ajal andnud Kiievile relvaabi.

Saksa rahvusvaheliste ja julgeolekuasjade instituudi uurija Günter Seufert märgib, et Scholzi külaskäigu eesmärk on hoida Ankarat eemal.

«Keegi ei nõua Türgilt Lääne sanktsioonidega ühinemist, ent Türgi ei peaks avama täiendavaid kanaleid, et sanktsioonidest mööda minna,» sõnas ta AFPle.

«Türgi teeb oma regioonis läbi muudatusi ning püüab parandada suhteid Läänega, Saksamaa tuleb ja ütleb, et on valmis aitama, ent tegemist on tingimustega esitatud pakkumisega - Türgi ei peaks õõnestama sanktsioone,» sõnas Seufert.