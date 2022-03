Kotjuh ja Martin läksid Ukrainasse olukorda­ ­kajastama juba 16. veebruaril. Kuigi ­lääne luure oli peatselt saabuvast sõjast rääkinud juba ­pikemat aega, ei eeldanud Martin ja Kotjuh enda sõnul, et see päri­selt ka juhtub. ­Ukrainlased ­olevat olnud üsna rahulikud. «Panime tähele, et inimesed ei rääkinud poliitikast ega sõjast,» ütles Kotjuh. Martini hinnangul oli üks põhjus ka see, et Donbassis on sõda käinud tegelikult kaheksa aastat. «Nende jaoks oli see justkui ­tavapärane,» ütles Martin.