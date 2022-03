IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Pealtnäha rahulik päev Venemaale edu ei toonud

8 ) Küllaltki ebameeldiv olukord võis olla kogu Donbassi rinde ulatuses. Vene okupatsioonijõud on proovinud läbi murda nii põhjast, Donetski kaudu kui ka Volnovahhast edasi. Eile toimus Volnovahha piirkonnas nende seiskamine, täna pole teateid arengutest.

9) Mariupolis hävitatakse endiselt Azovi pataljoni poolt isikkoosseisu ja tehnikat. Ukraina ühes portaalis oli meenutus, kui palju on tarvis isikkooseisu ühe linna hõivamiseks – umbes 5-7 kordset ülekaalu. Mariupol on tossu ja purustusi täis. Drooniga filmitud linnast on tõeliselt apokalüptiline vaatepilt. Ukraina ametnikud peavad võimalikuks, et Mariupoli piiramine sünnib Putini otsesel käsul, kes olevat keelanud tsiviilisikute väljalaskmise sealt.

10) Berdjanskis ja Melitopolis on võetud Ukraina lippe alla linna keskväljakutelt. Kui Melitopolis nenditi lihtsalt tõika, siis Berdjanskis hakkasid inimesed suisa vastu. Nüüd tõeliselt terav probleem on seal selles, et Ukraina riigile lojaalseid võimuesindajaid on hakatanud röövima ja viima neid arvatavasti Luhanskisse, mille keldrites on vene «vabastajad» Ukraina inimesi piinanud alates 2014. aastast. Vene riigijuhid on väitnud, et nad ei soovi hävitada ukraina riiklust ega Ukrainaga sõdida (hea nali!), aga siiski näitavad viimase ööpäeva sammud, et sini-kollaseid lippe soovitaks vahetada vene trikoloori vastu. Näitab ka selgelt, et vene poliitikute lubadusi ei maksa uskuda.

11) Lootustandvam olukord oli Vassõlivka-Pologi joonel, kus ukrainlastel õnnestus hävitada suur osa 200-ühikulisest kolonnist. Täpsustatud andmetel läks vanarauaks veerand masinaist ehk 50. Oleneb masinatest, aga üldiselt on see juba korralik algus üksuse muutmiseks võitlusvõimetuks.

Mõkolajivit on nimetatud järgmiseks suureks sihiks. Viimati oli seal suhteline vaikus ning Krõvõi Rigi suunal aretatud okupatsioonivägede rünnakule jätku ei tulnud. Tundub, et Mõkolajivi linnapea poolt lendu lastud anekdoodis on ikka terake tõtt – kanavapiga riik ei saa võita neid, kellel on vapil kahvel.