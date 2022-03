Vaatlejad: Venemaa värbab Süüriast kümneid tuhandeid võitlejaid

Kreml teatas eelmisel nädalal, et vabatahtlikud, seal hulgas Süüriast, on teretulnud võitlema Vene väeüksuste kõrval Ukrainas.

«Seni on enam kui 40 000 süürlast registreerunud võitlema Venemaa kõrval Ukrainas,» ütles Rami Abdel Rahman, kes juhib vaatluskeskust, millel on laialdane allikavõrgustik kõikjal Süürias.

Moskva värbab süürlasi, kes on saanud lahingukogemust Süüria 11 aastat kestnud kodusõjas, et tugevdada oma väekontingenti Ukrainas, kus alustati suurpealetungi 24. veebruaril.

Tegemist on võitlejatega, kes on olnud kas regulaararmee üksuste sõdurid või režiimimeelse omakaitseväe võitlejad, kel on kogemust tänavalahinguis ning on saanud Vene sõjaväelastelt väljaõppe.