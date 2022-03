Tuntud ajakirjanikud lahkuvad Vene telekanalitest

Telekanali NTV uudisteprogrammi «Segodnja» («Täna») ajakirjanik Lilia Gildejeva teatas, et ta viibib välismaal ja ta on NTVst lahkunud, kirjutab venekeelne Postimees .

Aastast 2006 NTVs töötanud Gildejeva kirjutas sotsiaalmeedias, et enne sellest teatamist sõitis ta välismaale. «Kõigepealt sõitsin ära, kartsin, et lihtsalt niisama ei lubata, alles pärast seda kirjutasin selle avalduse,» teatas Gildejeva.

«Sõbrad Pervõi Kanalist teatavad, et pärast eilset Ovsjannikova väljaastumist on telekanalis kohutav segadus. Kõiki tööle tulevaid inimesi kontrollitakse hoolega,» teatas Super.

«Mu isa on ukrainlane, ema venelanna - nad pole kunagi vaenlased olnud,» märgib Ovsjannikova, kelle kaelas ripub mõlema riigi lipuvärvides kee, mis naise sõnul tähendab, et Venemaa peab lõpetama vennatapusõja.

«Me ei öelnud midagi juba 2014. aastal, mil see kõik algas. Me ei avaldanud meelt, kui Kreml Navalnõid mürgitas. Me vaatasime vaikides pealt selle ebainimliku režiimi tegutsemist,» märkis Ovsjannikova, lisades, et kümned järeltulevad põlved ei suuda maha pesta seda vennatapusõda.