Zelenskõi: Ukraina peab tunnistama, et ei saa NATO liikmeks

«Ukraina ei ole NATO liige. Me mõistame seda. Oleme aastaid kuulnud väidetavalt avatud ustest, kuid kuulsime ka, et me ei pääse neist sisse. See on tõsi, ja peame seda tunnistama,» ütles Zelenskõi videokohtumisel ühendekspeditsiooniväe riikide juhtidega.

Presidendi sõnul peab Ukraina lootma iseendale. «Mul on hea meel, et meie inimesed hakkavad seda mõistma ning lootma endale ja meie partneritele, kes meid aitavad,» ütles Zelenskõi.

«Kui lahtistest ustest sisse ei saa, peame tegema koostööd kogukondadega, kellega saame seda teha ja kes meid aitavad. Tahaksime usaldusväärseid tagatisi.»

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi

Ta lisas, et Ukraina ei taotle mõistagi NATO lepingu viienda artikli käivitamist.

«Räägime alati, et meie taevast tuleb kaitsta samamoodi nagu alliansi taevast. Kuid mõistame alati, et on olemas «aga». Aga: milline on NATO vastus alliansi liikmetele, kui need küsivad kaitset juhuks, kui nende juurde lendavad Vene raketid ja, hoidku jumal, Vene lennukid?» küsis ta.

Zelenskõi sõnul peab NATO lepingu viienda artikli tegelikkuses toimimiseks olema kindlustunne, et allianss ei karda vastata ja «NATO-l ei ole seda kolmanda maailmasõja hüpnoosi».

«Praegu seda enesekindlust ei ole. Pakkusime välja viisi, kuidas Ukraina saaks kaitsta oma taevast ja inimesi ise. Tahaksin, et seda kuuleksid kõik ja eriti peaksid iseseisvale kaitsele mõtlema need riigid, kel on Venemaaga ühine piir. Ja me teeme kõik selleks, et saada õhutõrje ja lennukid,» ütles ta.

