Sergei Metlev: Ovsjannikova protestiaktsioon oli ilmselt FSB erioperatsioon

«Kahjuks peab vaatajate pettumuseks ütlema, et see ilmselt oli julgeoleku erioperatsioon meie kõigi lollitamiseks,» rääkis Sergei Metlev «Ringvaates».

Erioperatsiooni versiooni kasuks räägivad Metlevi arvates väga kindlad argumendid. «Venemaa on suur, seal on mitu ajavööndit. Selliseid saateid tegelikult salvestatakse ette ja isegi kui ei salvestata ja mõnes ajavööndis on otse-eeter, siis alati on korralik viivitus. Nad on kogenud, vanad propagandistid, kes on aastaid harjutanud. Nad teavad, mida teha, et kindlustada eetri puhtust,» selgitas saatekülaline.

Metlev märkis, et isegi kui tema tõdemus ei pea paika, siis miks on Ovsjannikova plakatil suures kirjas ingliskeelne «No war». «Kelle poole ta pöördub? Kas ta pöördus ikkagi venemaalaste poole või lääne avalikkuse poole, sest «No war» domineerib selle peal,» arutles Metlev.

Metlev tõstatas ka küsimuse, mida tähendab telesaate režisöörile see, kui eetris on eriolukord, mis on keelatud ja koguni neli ja pool sekundit on soovimatu inimene eetris? Kui kiiresti operaator või režissöör vajutab nuppu, et ümber lülitada? (Seepeale arvas saatejuht Marko Reikop, et see võtab aega kõige rohkem pool sekundit).

Metlevi sõnul on sellistes stuudiotes Venemaal mitu julgeolekuala, kus on kindlasti ka kõrvalisi isikuid tõrjuv mehitatud valve.

«See kõik tähendab seda, et suure tõenäosusega on tegemist natuke odava lavastusega selleks, et meid lollitada. Ja küsimus on – milleks?» tõstatas Metlev küsimuse.

Tema hinnangul on infooperatsiooni eesmärk anda lääne üldsusele mõista, et isegi kõige vastikumatest meediakurjategijatest koosnevates meediamajades on justkui häid inimesi, kes valutavad Ukrainas toimuva pärast südant ning nii püütakse kallutada lääneriike sanktsioonide leevendusele.

Metlev juhtis tähelepanu sellele, et Venemaa võimude poolt Ovsjannikovale määratud 30 000 rubla suurune trahv on mitte stuudio-aktsiooni, vaid selle eel avaldatud video eest.

«Kui ma nägin, kuidas ta istus seal kohtusaalis – ilus, meikapitud heatujuline inimene – kas me kujutame ette, et inimene, kes oleks teinud seda asja, ei oleks praegu 15 vangistusaasta ootel teistmoodi välja näinud»?