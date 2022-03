INTERVJUU ⟩ Venemaa üllatas vaatlejaid suutmatusega kehtestada õhus ülemvõim

Alustades nendest hävitajatest MiG-29, mida Ukraina ELi riikidelt palus – Poola oligi justkui USA toetusel neid andmas, aga lõpuks ikkagi ei andnud. Milles asi? Kas see kaup on nüüd ametlikult maha kantud?

Tundub, et see oli paras segadus, mille haldamisega ei saanud NATO liitlased hästi hakkama – tundus, et seda ei tule, siis, et tuleb, ning siis jälle, et ei tule.

See näitab, kui ettevaatlikud on liitlased Ukrainas rohkem sõjaliselt sekkumise suhtes. Hävitajate andmine on suur samm edasi. Mure, et Venemaa näeks seda eskalatsioonina, viis selleni, et ei USA ega Poola tahtnud, et annetusel oleksid nende näpujäljed.