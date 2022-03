Kristi Raik: Putin pole endale tagasiteed jätnud

Kristi Raik avaldas «Esimeses stuudios» arvamust, et sõja dünaamika ei ole veel jõudnud sellisesse punkti, kus tõsised läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel saaksid alata. «Mingid kontaktid on olemas, mingid väiksed nihked positsioonides on ilmselt toimumas, aga praegu käib võitlus lahinguväljal edasi. Selleks, et jõuda sealt päris rahuläbirääkimisteni, peab jõudma sellesse punkti, kus emb-kumb osapool leiab, et nad enam ei suuda või enam ei pea mõttekaks sõjapidamist jätkata,» rääkis saatekülaline.

Kuigi Ukraina on pidanud tippkohtumist Putiniga võimalikuks, ei ole Raiki arvates aeg selle jaoks veel küps. «Olukord on Ukraina vaatest positiivsem kui me oleks osanud oodata. Ukraina on erakordselt hästi vastu pidanud, on pannud Venemaa väga keerulisse olukorda, kuid see ei tähenda seda, et Vladimir Putini juhtimisel Venemaa hakkaks oma eesmärke kardinaalselt ümber hindama. Ma arvan, et tema on oma tee valinud, ei ole jätnud endale tagasiteed ja Venemaa läheb ikkagi nii kaugele, kui suudab.»