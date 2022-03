VIDEO ⟩ Zelenskõi palus pöördumises USA kongressile taas lennukeelutsooni

«Mul on unistus, võin öelda, et need sõnad on teada teist kõigile. Mul on vajadus, ma vajan kaitset meie taevale. Ma vajan teie otsust, teie abi,» ütles ta veebi teel kõnes kongressile.

«Kas seda on palju palutud, kehtestada Ukraina kohal lennukeelutsoon inimeste päästmiseks? Kas seda on liiga palju palutud,» küsis Zelenskõi, lisades, et lennukeelutsooni on vaja selleks, et Venemaa ei oleks võimeline terroriseerima Ukraina vabu linnu.

Samas rõhutas ta, et kui see variant pole võimalik, siis vajab Ukraina rohkem kaitsesüsteeme nagu S-300. «Te ise teate, mis relvi me vajame,» lisas Zelenskõi.

Samuti leiab Ukraina president, et USA peaks jätkama Venemaa-vastaseid sanktsioone.

«Kutsun üles tegema rohkem. Uusi sanktsioonipakette on vaja pidevalt, iga nädal, kuni Vene sõjamasin peatub,» ütles ta, tehes kongresmenidele ühtlasi ettepaneku taotleda Ameerika ettevõtete lahkumist Venemaalt.

Seadusandjad vaatasid lisaks Zelenskõi pöördumisele haaravaid ja liigutavaid kaadreid Vene väeüksuste korraldatud hävingust Ukrainas.

Kurvavõitu muusikaga lühike videoklipp näitas purustatud hooneid, vigastatud inimesi, seal hulgas lapsi, ning viimane plaan kandis kirja sõnadega «sulgege taevas».

Zelenskõi võrdles Venemaa sõjategevuse õudusi tema riigi vastu Pearl Harbori ja 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutega Ühendriikide vastu.

«See on terror, millist Euroopa pole näinud, pole näinud 80 aastat,» ütles Zelenskõi.

«Mäletate Pearl Harborit, 1941. aasta 7. detsembri kohutavat hommikut, kui teie taevas mustas teid rünnanud lennukeist,» ütles ta, meenutades õhurünnakut, mille järel hakkasid Ühendriigid koos liitlastega Teises maailmasõjas natside ja teljeriikide vastu võitlema.