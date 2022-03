1991. aastal asutatud Riia ukraina keskkool on Lätis ainus, kus õpetatakse peale tavapärase lätikeelse kooliprogrammi ka ukraina keelt, kirjandust, aja- ja kultuurilugu. Seni käis õppeasutuse lasteaia ja kooli osas kokku 302 last, kuid nüüd saabunud põgenikelainega on kaasnenud ka märgatav huviliste arvu kasv, sest Ukraina pered soovivad, et nende lastel ei jääks haridusse sisse liiga suurt lünka ja nad saaks õppida võimalikult koduses keskkonnas.