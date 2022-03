Stoltenberg: NATO tahab idatiivale oluliselt rohkem vägesid paigutada

Ehkki Poola on teinud üleskutse saata Ukrainasse rahuvalvemissioon humanitaarabi osutamiseks, kinnitas peasekretär, et allianss ei plaani vägesid sinna lähetada.

NATO on tõrjunud ka enda ridadesse mitte kuuluva Ukraina üleskutse konflikti sekkuda, eeskätt läbi lennukeelutsooni kehtestamise Vene pommirünnakute lõpetamiseks.

Liitlasriigid on saatnud Ukraina vägedele aga relvastust oma riigi kaitsmiseks, sealhulgas tanki- ja õhutõrje raketisüsteeme.

Moskva on hoiatanud, et mis tahes relvatarned on legitiimne sõjaline sihtmärk.