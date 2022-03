INTERVJUU ⟩ Kannik: Venemaa vajab oma denatsifitseerimist

Mida ja kui palju toimub praegu Ukraina küsimuses diplomaatilisel rindel? Või räägivad ainult relvad?

Toimuvad Ukraina ja Venemaa omavahelised läbirääkimised. Aga ma arvan, et sisulisteks läbirääkimisteks pole praegu aeg veel küps. Poolte seisukohad on liiga erinevad ja sealt mingit tõsist tulemust loota ei ole põhjust.

Nendel läbirääkimistel on lootust leppida kokku asjades, nagu humanitaarkoridorid. Võib-olla isegi vangide vahetus. Humanitaarsed teemad. Aga sisulistel teemadel – nagu sõja lõpetamine, mis tingimustel, kuidas – ma ei arva, et praegu on läbirääkimisteks veel palju ruumi.

Samas on need läbirääkimised tõsisemalt võetavad kui Euroopa liidrite katsed helistada Vladimir Putinile, millega nad saavad järjekordse kinnituse, et Ukraina peab loovutama oma riikluse ja tingimusteta alistuma.

Kas nendel helistamise katsetel on mõtet olnud?

Ma ei näe, et sel eriti suurt mõtet oleks. Ega need kahju ka otseselt too, aga kuvandi mõttes ei ole need ilusad. Ma ei ole lugenud, et Teise maailmasõja ajal oleks helistatud Adolf Hitlerile. Ei ole võib-olla kõige parem stiil praegu helistada.