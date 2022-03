Läti peaminister: Putinit ootab Ukraina eest Haagi tribunal

Kariņš rõhutas, et alates 24. veebruarist, mil Venemaa relvajõud alustasid provotseerimata sissetungi iseseisvasse, sõltumatusse ja demokraatlikku Ukrainasse, on maailm dramaatiliselt muutunud.

Peaminister lisas, et selle olukorra piltlikul hindamisel ei ole hallid varjundid rakendatavad, sest «siin on kõik must-valge», ehk on täiesti selge, et Putini Venemaa on sajaprotsendiliselt süüdi Ukraina vastu sõja vallandamises.