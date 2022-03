AK ⟩ Heikki Hakala: arutelu NATO üle käib Soomes uskumatult vilkalt

Tulemused näitavad, et Venemaa 24. veebruaril alustatud laiaulatuslik rünnak Ukraina vastu on mõjutanud Soome julgeolekupoliitilisi hoiakuid kiiresti ja dramaatiliselt. Rünnakule eelnenud arvamusküsitlustes toetas NATOga liitumist keskmiselt vaid iga neljas soomlane.

Pole põhjust oletada, et murrang soomlaste suhtumises NATOsse oleks vaid hetkeline ilming. Soomlased mõistavad hästi, et Euroopa külma sõja järgne julgeolekukord on tagasipöördumatult murdunud ja Venemaa agressiivse jõupoliitika lõppu pole näha.