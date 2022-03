AK ⟩ Tõnis Oja: Venemaa osakaal Soome majanduses on üsna väike

Soome suhtes on Vähil olnud osaliselt õigus. Venemaa on meie põhjanaabritele küll suuruselt kuues kaubanduspartner, kuid Venemaa tähtsus on viimastel aastatel järjest kahanenud. Eksport Venemaale annab ühe kuni poolteist protsenti Soome sisemajanduse kogutoodangust (lisaväärtuse järgi), kirjutab põhjanaabrite päevaleht Helsingin Sanomat. Kümme aastat tagasi andis Venemaa kaks protsenti sealsest sisemajanduse kogutoodangust.