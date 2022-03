Kosovo palub Bidenilt toetust NATO-sse astumiseks

«Kosovo NATO-ga liitumine on muutunud hädavajalikuks,» seisab kirjas, mis saadeti Valgesse Majja eelmisel nädalal.

«Me väljendame lootust ja ootust, et Ühendriigid kasutavad oma juhipositsiooni ja mõjuvõimu, toetades aktiivselt ja aidates edasi Kosovo NATO-ga liitumise keerukat protsessi.»

Kosovo Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise vajadusest on rääkinud ka peaminister Albin Kurti, kes ütles AFP-le, et Venemaa sissetung Ukrainasse tähendab, et mõlemad organisatsioonid peaksid kandidaatide liikmeksvõttu lihtsustama ja kiirendama.