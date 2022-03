Leedu ootab USA-lt «raudkuplit» Baltimaade kaitseks

Andrikienė sõnul nõuab nihe heidutuselt kaitsele ka muutust mõtteviisis. Leedu on juba rakendanud meetmeid vajaliku taristu parandamiseks, ütles ta.

«Me kutsume USA-d suurendama pingutusi tagamaks meie kaitse, eriti märkimisväärsete täiendavate alaliste lahingvägede paigutamisega,» ütles ta ja lisas, et Balti riikides on õhutõrje otsustava tähtsusega.

«Meil on vaja oma «raudkuplit». Õhukaitset Balti riikide kohal tuleb tugevdada,» rõhutas Andrikienė, kelle sõnul on vaja lahinglennukeid ning lühi-, kesk- ja pikamaa õhutõrjet.

Andrikienė sõnul demonstreeriks see «NATO poliitilist selgroogu» ning tõestaks usutavalt, et allianss on valmis «kaitsma iga tolli oma territooriumist».