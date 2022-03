UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 22. sõjapäevast: Venemaal hakkavad otsa lõppema täppisraketid

Kiievi loodesuunal üritasid ukrainlased eile liikuda Irpinist Butša suunas. Mõkolajivist liigub Ukraina armee vaikselt Hersoni poole. Kõva lahingutegevus oli Sjeverodonetsk ja Izjumi kandis, viimasest lõuna pool sai Vene pataljoni-lahingugrupp korraliku koslepi, nii et suitsusammas paistis kaugele.

Ukraina andmetel on Venemaa sõtta saatnud 97 pataljoni taktikalist lahingugruppi, millest 15 on täiesti hävitatud ning 18 muudetud võitlusvõimetuks. Paari päeva tagused satelliidipildid näitasid veel kümneid helikoptereid Valgevene lennuväljal, mitte kaugel Ukraina piirist, aga nendega on Ukrainas vist üsna ohtlik lennata.

Kalibr ja Iskander raketid hakkavad väidetavalt Venemaal otsa saama. Need on suure laskeulatusega ja võrdlemisi täpsed relvad. See tähendab, et oma eesmärkide mittetäitmisel jätkab Venemaa vähemtäpsete ja piiratud laskeulatusega relvade kasutamist – lennukipommid, suurtükid, raketiheitjad. Mõnevõrra hakkab see tuletegevuse ulatust distantsi osas piirama, kuid samal ajal tekitavad need suvalised tulelöögid ka rohkelt tsiviilohvreid.

Kiievist loode suunal on Ukraina armee üritanud liikuda Irpini asulast edasi. Hetkel pole sealsetest edusammudest täpsemaid andmeid. Kusagil Kiievi oblastis on mõni asula vabastatud koos vastase soomuskolonni hävitamisega, kuid asukohta pole täpsustatud - oli ainult pilt suitsevast tehnikast, Vene kuivtoidupakist ja vormiembleemidest.

Mees kannab oma asju eile välja Kiievis purustatud majast. Foto: Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix

Vene sõdurite taskutest-kottidest on tulnud välja ukraina peenraha – kuna nad polnud ilmselgelt turismireisiks valmistunud ega valuutat vahetanud ja poodides osturetkedel ei käinud, siis nähtavasti on tegu marodöörluse ilmingutega. Oli siis vaja nende kopikate pärast Ukrainasse ronida, küsis purukspommitatud masinas sobranud Ukraina võitleja.

Tšernihivi oblastis on arenguid Priluki kandis, kus ukrainlastel õnnestus samuti soomustehnikat hävitada. Seal olid Vene väed rohkem paigal olnud viimastel päevadel, aga ju siis on ukrainlastel tekkinud isu neid kimbutada. Tšernihivis endas on oluliste muutusteta – linn ei alistu, kuigi humanitaarolukord on keeruline.

Vene väed Harkivi kandis rahulolematud

Harkivi ja Sumõ vahel oli palju suurtükkide ja raketiheitjate tulelööke, sest Vene armeejuhtkond pole ilmselt sugugi rahul pikenevate seisakuga. Neil ei õnnestu hästi enam midagi juurde võtta ning sellisel juhul tehakse hävitustööd distantsilt.

Üks Harkivi suuremaid turge süttis tulelöögist ning põleng levis üle kogu turu ja naabruses olevatele eramajadele, üks päästja on kustutustöödel surma saanud. Muidugi tuleb arvestada, et kõik päästetööd Harkivis käivadki tule all.

Pommitatud on külasid ka Harkivist põhjas, millest võime oletada, et küllap on ukrainlaste kontrollitav ala linna põhjaservast kaugemale nihkunud. Vaevalt, et Vene väed seal omasid pommitasid, kuigi mine tea. Tulelöögi sai ka üks sõjaväe õppekompleks Harkivist lõunas.