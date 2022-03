Suur Vallrahu kannatab ulatusliku pleekimise all

Pleekimist tuvastati üle kogu merepargi, see on laialdane, kuid eri raskusega, ütles amet nädalaülevaates.

«Kõige tugevamini on kannatada saanud Townsville'i piirkonna ümbruse rahud. Seal on teateid enneaegsest surmast kohtades, kus kuumusstress on kõige suurem.»

UNESCO-l on kavas vallrahu inspektsioon, mille põhjal juunis otsustatakse, kas nimetada see kliimamuutusega seotud kahjustuste tõttu ohustatuks ja arvata maailmapärandi nimekirjast välja.

Austraalia mereelustiku kaitse ühing ütles, et viimase seirega tuvastatud muutused ei klassifitseeru veel massiliseks pleekimiseks, kuid on areng on katastroofiline, eriti arvestades, et see on tekkinud ilmanähtuse La Niña olukorras, mis harilikult seostub ookeani temperatuuri langusega.