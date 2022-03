Venemaa president Vladimir Putin on sõjaliselt sekkunud nii Gruusiasse ja nüüd ka Ukrainasse. Kuid see ei ole veel kõik. Ähmaseks on jäänud tema presidendiameti algusaastad, mil FSB-l oli vaja Putini tagala kindlustada, selleks aga leiti kohutavaid võimalusi - õhkamised Moskvas ja Putin saab näida kangelasena hirmunud inimestele.