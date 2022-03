Moskvas tähistati Krimmi annekteerimise kaheksandat aastapäeva

Eile, 18. märtsil, täitus kaheksa aastat Krimmi annekteerimisest. Kui ukrainlastele tuletas see aastapäev valusalt meelde 2014. aastal toimunud sündmusi, ja seda, et Krimmi poolsaar on endiselt Venemaa kontrolli all, siis Moskvas andis see inimestele põhjuse tähistamiseks.