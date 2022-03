Kiievile suunatud Vene ründeraketi purustavad riismed maandusid eile varahommikul pealinna loodeossa jääva Podolski (või ka Podili) rajooni elumajade kvartalisse, muutes hetkega elamiskõlbmatuks lähedusse jäänud korrusmajad ning kahjustades tugevalt naabruses asuvat koolimaja ja lasteaeda. Hukkus üks, vigastada sai 19 kohalikku elanikku. Postimees käis sündmuskohal.

„Õudus! Täielik õudus!“ kordab ses kaoses liikuv vanem naine. Foto: Erik Prozes

Selline on sõja nägu. Tohutu segadus! Aknad on puruks, katused on puruks, kogu hoov on täis kilde ja majadest välja paiskunud olmekraami – mööblitükke, aknaraame, uksi, riideräbalaid jne. Mõnedelt hoonetelt on hommikune plahvatus rebinud küljest terve seina. Nagu lõigatult. „Õudus! Täielik õudus!“ kordab ses kaoses liikuv vanem naine, kel eluase siinsamas lähedal. Ta surub väikest koerakest vastu rinda ja kordab aina: „Õudus, täielik õudus…“

Tegelikult on pealelõunaks (so umbes kaheksa tundi peale plahvatust) meeleolu tabamuse saanud mikrorajoonis, mil ajalooliseks nimeks Vinogradar, ootamatult asjalik. Nii mõnestki aknaavast lennutatakse välja prahti, mille plahvatuse lööklaine tuppa oli pressinud. Keegi püüab seinas haigutava augu ette lüüa mõnd lauajuppi. Justkui ei tahaks tunnistada, et tegelikult ei ole selles majas enam võimalik olla. Elamiskõlbmatud on need neli-viis maja igal juhul. Sestap on arusaadav, et paljud kohalikud elanikud korjavad kokku omad kompsud, mis ses segaduses siiski alles ja terveks on jäänud, ning teevad minekut.

Hommikuse plahvatuse järgsed purustused Kiievis Podilskõi elurajoonis. Foto: ERIK PROZES/Postimees

Nii ka Roman, kes meid oma neljandal korrusel asuvasse korterisse laseb. Hommikul, kui toimus plahvatus, oli ta koos naisega hoopis Vinnõtsja oblastis. Ja siis saabus telefoni kohutav teade, et nende kodust Kiievis on saanud elamiskõlbmatu vare. „Kogu elu on hetkega peapeal,“ sõnab Roman. Võtab hetke kogumiseks, lükkab näpuga silmanurgast pisara ning ütleb, et ega ta veel teagi, mis edasi saab. Kas linn saab teda kuidagi toetada, kas maksab mingitki kompensatsiooni? „Justkui lubati, aga millal see juhtub,“ sõnab ta. Esialgu tuleb tuttavate abile loota.

Samale loodab ka esimese korruse mees Danilo, kes oma magamistoas, millelt plahvatus on rebinud seina, üritab kapist voodipesu välja koukida. Et need siis pampu siduda ja kaasa võtta. Danilo, kes on end pealelõunaks mõõdukalt napsuseks sättinud, räägib, et on kogu elu Vinogradari piirkonnas elanud, käinud selles samas naabruses asuvas koolis, mis samuti plahvatuses kahjustada sai. „Olin väljas, just siin läheduses, kui see kõik juhtus. Tuleb jumalat tänada, et ellu jäin,“ jutustab ta ning lennutab lurjus Putini suunas vandesõna.

Elanik plahvatuse järgselt oma vara kokku korjamas. Foto: ERIK PROZES/Postimees

Kõik(või peaaegu kõik) koolimaja aknad on puruks, kooli territooriumi ümbritsev madal metallaed imelikult väändunud, ent suurem risu on maja ümbert on juba koristatud. Raskelt vigastatud lasteaiahoones ja selle ümbruses töö jätkub. Tuleb olla õnnelik, et sõjaajal lapsed koolis ja lasteaias ei käi.

Nukk lasteaia aknal. Foto: ERIK PROZES/Postimees