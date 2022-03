UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 23. sõjapäevast: Vene sõjaväe kindral on Ukrainas surmav amet

Viimasena saatsid ukrainlased eelneval päeval otse Hersoni rahvusvahelisest lennujaamast Peetruse juurde kindral-leitnandi Andrei Mordvitševi, Lõuna ringkonna 8. armee ülema. Tundub, et tegu on sellisel juhul hetkel kõige kõrgema austmega kõrgeima ohvitseriga, kes on käesolevas sõjas Ukraina armee poolt neutraliseeritud. Kõik teised seni identifitseeritud tapetud kindralid olid kindral-majori auastmetes. Briti allikad on pakkunud, et Ukraina pinnal võis olla kokku 20 kindralit ning 25% hävitamine peaks igal juhul tegema ettevaatlikuks iga reamehe, kelle taskus võiks leiduda marssalikepike.

Vene okupatsiooniarmee kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid nädalalõpu eel järgmised:

ründajaid 14200 (+200 – tempo on kõvasti maha käinud, sest vene armee ei ründa enamikes kohtades enam),

tanke 450 (+6),

soomukeid 1448 (+13),

suurtükke 205 (+4),

raketiheitjaid 72,

õhutõrjesüsteeme 43,

lennukeid 93 (+7),

helikoptereid 112 (+4).

Nagu eile lubatudki, on lennukite osas tulnud suurem juurdekasv – üle 10 lennumasina (ilma droonide ja tiibrakettideta) päeva jooksul oli kindlasti üle keskmise.

1) Võib-olla peaks seekord alustama kindral Mordvitševist, keda ei ähvarda enam ebakompetentsuse tõttu vallandamine, vaid võib-olla hoopis mõni autasu. Postuumselt küll, kuid parem kui mitte midagi. Tundub, et kindralile sai saatuslikuks tema isiklik ebakompetentsus. Selle kohta on paljud inimesed esitanud küsimuse - kuidas on võimalik, et nii palju kindraleid hukkub eesliinil ja mida nad üldse seal teevad? Väga üldiselt võib pakkuda kahte varianti - ukrainlased peilivad spetsiaalselt välja kõrgeimate ohvitseride asukohti; või valitseb rindel selline kaos, et kindralid liiguvad ise eesliinile koordinatsiooniprobleeme lahendama ning see saab neile saatuslikuks, kuna ukrainlased jahivad juhtimispunkte. Juhtimispunkt on alati prioriteetne sihtmärk - oled sa Ukraina sõjas või kusagil Orava metsas õppusel. See on kuldreegel, mis kehtib kõikjal.