Swedbank: sõda halvendab Eesti majanduskasvu väljavaadet

Venemaa osakaal Eesti ekspordis on langenud vaid 1,6 protsendini

68% Eesti päritolu kaupade ekspordist suunatakse Euroopa Liidu riikidesse ja ligi 19% USA-sse, samas kui Venemaa osakaal oli jaanuaris vaid 1,6% ja Ukrainal 0,6%. Koos re-eksporditavate kaupadega oli Venemaa osakaal Eesti kaupade ekspordis 3,4%. Venemaa osakaal Eesti ekspordis on pikemas tagasivaates vähenenud, kusjuures kiirem osakaalu langus on toimunud pandeemia aastatel. Ligi kolmandik Venemaale eksporditud kaupadest olid möödunud aastal masinad ja seadmed, 12% park- ja värvained, 12% elektriseadmed ja -masinad, 6% mustmetalltooted ja 5% plasttooted. Eelmisel aastal oli Venemaa Eestile suuruselt alles 12. ekspordipartner. Kui lisada re-eksport ehk kogu kaupade eksport, siis oli Venemaa osakaal 4,5% ja see riik oli 8. positsioonil.

Eesti sõltuvus Venemaa impordist on suurem

Eesti kaupade impordis on Venemaa osakaal aga oluliselt suurem. Kuigi see osakaal tõusis möödunud aasta detsembris ja selle aasta jaanuaris ligi 13 protsendini, millega Venemaa paigutub Soome järel teiseks impordipartneriks Eestile, on selle osakaalu tõusu taga paljuski energiahindade kiire tõus. Enam kui pool (jaanuaris isegi 59%) Venemaalt imporditud kaupadest on mineraaltooted, peamiselt erinevad õlitooted, vedelkütused ja gaasid. Energiaimpordi juures tuleks aga arvestada, et Venemaa kaudne mõju on suurem, kuna me impordime Venemaa maagaasi ka Lätist ning Venemaa naftast valmistatud autokütust tegelikult Leedust ja Soomest.

Kui Venemaa suunalise ekspordi ära kukkumisel ei oleks tõenäoliselt suur mõju Eesti majandusele, siis Venemaalt kas otse või naaberriikide kaudu imporditud energiakaupade vähenemisel on arvestatav mõju. Lisaks erinevate mineraaltoodete impordile, kus Venemaa osakaal on ligi 40%, on Eestis ka mitmeid teisi olulise tähtsusega kaupu, mille juures Venemaa osakaal on oluline. Näiteks eelmisel aastal imporditi kõikidest väetistest 62% ja puittoodetest 35% Venemaalt. Mitteväärismetallide ja metallitoodete sisseveo juures on Venemaa osakaal 13% ja selle kaubagrupi asendamine uute tarnijatega teistelt turgudelt läheb kiiremini. Küll aga tekib probleeme väetistega, kus Venemaa on maailmas sõltuvalt väetiste tüübist suuruselt kas esimene või teine. Probleemid väetiste sisseveoga annavad aga tugeva löögi meie põllumajandusele. Ka on keeruline asendada kiiresti Venemaalt imporditud saematerjali ja muid puittooteid, mis on oluliseks sisendiks Eesti puidutööstusele ja ehitusmaterjalide tootmisele.

Venemaa transiidi kadumine mõjutab Eesti sadamaid

Eesti nii teenuste ekspordis kui impordis on Venemaa osakaal vastavalt 4% ja 3%. Venemaa on 10. kohal. Samas, näiteks transporditeenuste osakaal Venemaaga teenuste ekspordis on 69%. Seega mõjutab Vene transiit Eesti transpordisektorit, täpsemalt sadamate tööd ja logistikat. Sanktsioonidel Venemaa ekspordile läbi Tallinna Sadama on oluliselt suurem mõju, kui impordi sanktsioneerimisel.

Venemaa välisinvesteeringute osakaal Eestisse ja Eestist on pikemat aega vähenenud