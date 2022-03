Teadur: Valgevene sõjaväest ei oleks Venemaale suurt tuge

Seni on Lukašenko lubanud kasutada Valgevene territooriumi Ukraina ründamiseks ning haavatud Vene sõdurid on ravil Valgevene haiglates. Küll aga ei ole Valgevene teadaolevalt saatnud oma vägesid Ukrainasse ning Valgevene armeel ei ole selleks ka soovi, leidis oma doktorikraadi Tartu Ülikoolis omandanud Nižnikau.

«Ka Lukašenko mõistab, et Ukraina sõda on nii sõjaväelaste kui elanikkonna seas äärmiselt ebapopulaarne,» ütles teadur.

Nižnikau ei välistanud siiski täielikult Valgevene vägede saatmist Ukrainasse, kuid ütles, et hetkel on see väga ebatõenäoline.

«Valgevene sõjavägi ei ole kunagi kusagil võidelnud, see ei ole väliskonfliktideks valmistunud. Lukašenko ei ole idioot, ta mõistab, kui suur on tõenäosus, et Valgevene armeed ei saadaks edu, vaid see kannaks suuri kaotusi,» sõnas Sahaštšik.