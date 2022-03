London: Venemaa valmistub läbirääkimiste varjus äärmuslikumateks sammudeks

«Olen väga skeptiline,» ütles Truss usutluses ajalehele The Times. «Oleme näinud katset anda venelastele aega ümbergrupeerimiseks. Invasioon ei kulge plaanikohaselt. Kardan, et läbirääkimised on järjekordne katse luua suitsukatet. Ma ei usu, et oleme veel olukorras, kus võiksid toimuda läbirääkimised.»

Truss kordas Briti luure hinnangut, et Vene president Vladimir Putin võib «pöörduda aina äärmuslikumate sammude» poole ning lisas, et maailm on Ukrainas juba näinud «jõletuid hirmutegusid».

«Kreml ei ole seni suutnud oma algseid eesmärke saavutada. Ukraina vastupanu ulatus ja raevukus on tulnud Moskvale üllatusena ja viimane on kimpus enda tekitatud probleemidega,» ütles reedel Briti kaitseluure ülem Jim Hockenhull.

«Venemaa kasutab nüüd kurnamisstrateegiat. See hõlmab hoolimatu ja valimatu tulejõu kasutamist. See viib suuremata tsiviilohvriteni, Ukraina taristu hävinguni ja humanitaarkriisi süvenemiseni,» lisas ta.

Trussi sõnul ei uskunud Putin, et rahvusvaheline kogukond kehtestaks invasiooni eest niivõrd ulatuslikke sanktsioone.

Suurbritannia on võtnud sihikule hulga nimekaid oligarhe, nende seas jalgpalliklubi Chelsea omanik Roman Abrambovitši.