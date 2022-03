Hispaanias avaldatakse meelt kiire hinnakasvu vastu

«Meil on kõige halvem võimalik valitsus. See ei ole isegi valitsus, see on viletsuse vabrik... mis röövib ja riisub töölisi läbi ahistavate maksude,» jutustas Voxi juht Santiago Abascal meeleavaldajatele.

«Nad tõstavad elektri ja gaasi hindasid ja ütlevad, see on (Vene presidendi Vladimir) Putini pärast, aga see on vale. See oli enne ka nii,» leidis 56-aastane meeleavaldaja Anabel.