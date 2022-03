UNICEF: Ukrainast on põgenenud üle 1,5 miljoni lapse

Organisatsiooni sõnul püüavad inimkaubitsejad sageli ära kasutada kaost, mis tekib, kui liikvel on palju inimesi.

Neljapäevaks oli üle Ukraina piiri Rumeenia poolele jõudnud enam kui 500 saatjata last.

Lapsed, kes on vanematest eraldatud, on inimkaubanduse ja ekspluateerimise suhtes eriti haavatavad, hoiatab lastefond.

Kokku on Venemaa rünnaku eest Ukraina sees või üle selle piiride põgenenud ligi 10 miljonit inimest, teatas ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroo (OCHA) reedeses aruandes. See on pea veerand riigi kogu elanikkonnast.