Saudi naftarajatise vastu korraldati droonirünnak

Koalitsiooni teatel on neli drooni Jeemeni lähistel alla tulistatud.

Saudi Araabia juhib sõjalist koalitsiooni Jeemenis, mis toetab riigi valitsust huthide vastu. Relvakonflikt on kestnud juba 2014. aasta keskpaigast.

Sõda on otseselt või kaudselt nõudnud sadu tuhandeid inimelusid, miljonid on oma kodudest lahkunud. ÜRO on nimetanud seda maailma kõige rängemaks humanitaarkriisiks.