SÕDA UKRAINAS ⟩ Igor Taro 24. sõjapäevast. Suuri uudiseid ei ole, inimesed surevad

Kui see ka tõele vastab ja Venemaa katsetaski oma ülimoodsat raketisüsteemi Kindžal, siis ei pruugi neid töötavaid rakette liialt palju olla. Nagu kuulda olnud, siis mitmeid kõrgeid ametiisikuid Vene armees võetakse nüüd vastutusele «erioperatsiooni» teatud tahkude ebaõnnestumise või suisa varastamise eest. Venemaa väidab, et Ukraina vastu algatatud sõjakäik oli vajalik puhtalt riigi neutraalse staatuse kindlustamiseks. Seepeale tuleks meelde tuletada, et Ukraina oli oma iseseisvusdeklaratsiooni kohaselt neutraalne riik ning see põhimõte kadus Ukraina Põhiseadusest alles 2014, aastal Krimmi poolsaare hõivamise ning Venemaa poolt Donbassi rinde avamise järel. Neutraalne staatus ei päästnud Ukrainat 2014. NATO mitteliikmelisus samas ei anna täielikku kaitset, kuigi NATO riigid on Ukrainat mitmes liinis toetamas. Ukraina presidendi kõneisiku sõnutsi ei saa juttugi olla mingist «demilitariseerimisest», mida Venemaa nõuab, sest igal riigil on õigus enesekaitsele. Samuti pole praegu näha, et keegi sooviks eemalduda Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territoriaalse terviklikkuse taastamisest. Ukraina-Venemaa kõnelustest avaldavad mõlemad pooled, et liigutakse üksteisele lähemale, kuid praktikas on eelneva kahe põhimõtte osas seda raske ette kujutada. Sestap on kõnelusi peetud ka osaks venitamistaktikast. Ukrainale võib aeg mängida paremad kaardid kätte, kui õnnestub varustada ja välja õpetada 200-300 tuhat reservisti ja vabatahtlikku. Muidugi samal ajal makstakse selle aja kasutamise eest kõrgeimat võimalikku lõivu inimeludes. Teine aspekt, mida lääneriikide poolt ei pruugita arvestada, on Putini võimalik valmisolek viia see püha sõja staatusesse, kuulutada välja üldmobilisatsioon ja jätkata pikaajalise ja kurnava sõjaga. See poleks meie vaates ratsionaalne samm, kuna näeme selles suurt kulu. Siiani pole veel tõestatud, et Putini jaoks poleks see kulu vastuvõetav. Sestap on mõistlik panustada igakülgse abiga, et Putini nõrgim lüli Ukrainas kukuks kokku ning järgneks doomino efekt, mis pühib ta lõpuks võimult.