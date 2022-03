UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 24. sõjapäevast: paljudel rinnetel on Vene väel toss väljas

Pilt on tehtud 2021. aasta aprillis Donbassi läheduses. Foto: Ukrainian Presidential Press Ser/via REUTERS

Donbassi rindel oli kokku kümmekond rünnakut vene okupatsioonivägadede poolt. Ukrainlaste teatel kandsid venelased olulisi kaotusi - sadakond ründajat ning kümneid ühikuid tehnikat. Kõvasti kritiseerib kogu seda olukorda Donbassis sõja kunagi algatanud erupolkovnik Igor Girkin, kelle kommentaaridest kumab sama tõdemus, millest olen paari päeva eest kirjutanud - lubadus Donbassi rinne ära lõigata ja piiramisrõngasse võtta pole vene progpagandast hoolimata täitunud.

Mariupoli kaitsjad suutsid teha lisaks ka ühe vasturünnaku, millega saadeti teispoolsusesse 50 okupanti ning mõned ühikud soomustehnikat. Lahingud käivad Azovstali tehase pärast. See kõik ajab okupante marru. Mariupolis on näljas ja külmas endiselt sajad tuhanded inimesed, kaitsjate raskelt haavatud ei saa piiramisrõnga tõttu vajalikku abi.

Tossavate linnade tõttu on Ukrainas toimumas ka keskkonnakatastroof - Kiievi õhukvaliteet on mõõdetud üsna viletsaks ja ega teisteski linnades palju parem pole.

«Te hakkate naerma, aga jälle Tšornobajevka. Kuues kord»

Teine eduka vasturünnaku koht oli Guljai-Pole asula piirkonnas Zaporižžja lõigul. Seal suudeti kahjutuks teha 60 okupanti, lisaks soomustehnikat, üks allalastud ja üks vigastatud helikopter. Vasturünnaku koht on hästi valitud, see oli ohtlik suund okupantide edasiliikumise mõttes põhja poole Donbassi kaitsegrupeeringu äralõikamiseks.

Hersoni kandis on okupandid proovinud küll liikuda Krivõi Rigi poole, kuid on pidama jäänu samal joonel, kuhu nad jõudsid juba mõni päev varem. Seal on toimunud ka raketiheitjate tulelöök Suure Kostroma külale. See pole siiski okupantide eduks piisav olnud.

Alles eile kirjutasin Hersoni Rahvusvahelise lennuvälja Tšornobajevka korduvast tulelöökidega mõjutamisest ukrainlaste poolt, kes hävitasid seal hulga tehnikat ja eelmisel päeval ka ühe kindrali. Aga selle päeva öötundidel kirjutas Ukraina presidendi kõneisik taas: «Te hakkate naerma, aga jälle Tšornobajevka. Kuues kord.» Võimalik, et Vene väed soovivad liikuda ülihelikiirusel demilitariseerumise poole. Ühtlasi sai teatavaks veel ühe kõrge vene ohvitseri hukkasaamine, kuigi asjaolud pole veel selged - tegu on Musta mere laevastiku aseülemaga propaganda alal, kes oli maaväe polkovnikuga võrdsustatud mereväe auastmes 1. järgu kapten. Kuidas kõrge taseme poitruk rindel surma saab - on ka sellest teatajale müstika.

Venemaa teatas maa-aluse moonalao ründamisest Ivano-Frankivskist lõunas ülimoodsa raketiga. USA kinnitas, et see võib tõele vastata. Ukraina tunnistas moonalao tabamist, kuid pidas vajalikuks muus osas asja uurida.

Kui see ka tõele vastab ja Venemaa katsetaski oma ülimoodsat raketisüsteemi Kindžal, siis ei pruugi neid töötavaid rakette liialt palju olla. Nagu kuulda olnud, siis mitmeid kõrgeid ametiisikuid Vene armees võetakse nüüd vastutusele «erioperatsiooni» teatud tahkude ebaõnnestumise või suisa varastamise eest. Venemaa väidab, et Ukraina vastu algatatud sõjakäik oli vajalik puhtalt riigi neutraalse staatuse kindlustamiseks.

Putin võib viia agressiooni püha sõja staatusesse

Seepeale tuleks meelde tuletada, et Ukraina oli oma iseseisvusdeklaratsiooni kohaselt neutraalne riik ning see põhimõte kadus Ukraina Põhiseadusest alles 2014, aastal Kirmmi poolsaare hõivamise ning Venemaa poolt Donbassi rinde avamise järel. Neutraalne staatus ei päästnud Ukrainat 2014. NATO mitteliikmelisus samas ei anna täielikku kaitset, kuigi NATO riigid on Ukrainat mitmes liinis toetamas. Ukraina presidendi kõneisiku sõnutsi ei saa juttugi olla mingist «demilitariseeimisest», mida Venemaa nõuab, sest igal riigil on õigus enesekaitsele.

Vene president Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / SPUTNIK / POOL/Scanpix Baltics

Samuti pole praegu näha, et keegi sooviks eemalduda Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territoriaalse terviklikkuse taastamisest. Ukraina-Venemaa kõnelustest avaldavad mõlemad pooled, et liigutakse üksteisele lähemale, kuid praktikas on eelneva kahe põhimõtte osas seda raske ette kujutada. Sestap on kõnelusi peetud ka osaks venitamistaktikast.

Ukrainale võib aeg mängida paremad kaardid kätte, kui õnnestub varustada ja välja õpetada 200-300 tuhat reservisti ja vabatahtlikku. Muidugi samal ajal makstakse selle aja kasutamise eest kõrgeimat võimalikku lõivu inimeludes.