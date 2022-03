Oleks naiivne arvata, et kolmest küljest okupatsioonivägede poolt piiratud Kiievis toiduainetega üldse probleeme pole, ent olukord ei ole sugugi nii halb, kui eemalt vaadates võiks arvata.

Leivalett. Foto: Erik Prozes

Selge on see, et nii mõnigi toiduainete tootja on sõja tõttu pidanud töö katkestama, mõnegi varustaja tegevus on märkimisväärselt häiritud, transporditeed keerulised. „Aga me firma näeb vaeva, tegeleb selle nimel, et enam-vähem kõik vajalik oleks poes saadaval,“ ütleb Kiievi magalarajoonis asuva supermarketi Novus esindaja Natalia Korž.

Supermarketi Novus esindaja Natalia Korž. Foto: Erik Prozes

Osaliselt tühja leivaleti ees märgib ta, et õnneks on poel oma väike pagaritöökoda, mis kohapeal piisavalt mitmekesist valikut leiba-saia suudab küpsetada. Mujal valmistatud leivasordid kaovad lettidelt muidugi kiirelt. Üldse kipub nii olema, et esmased toiduained - mille hulka leib ju kuulub – ostetakse kärmelt ära. Kruubid, tatar, suhkur… kõike seda läheb palju. „Me laome lettidele uue partii, peagi on seegi läinud. Ka munad on selline kaup, mida massiliselt ostetakse,“ täpsustab Korž.

Sõjaaeg on paljudele raske, inimestel puudub võimalus tööl käia ja sellest tulenevalt ei ole mõistlik rahaga priisata. „Ütleme siis nii – kalamarja just liiga paljud enesele lubada ei saa,“ märgib poeketi esindaja muigamisi. „Ostetakse ikka eeskätt esmaseid toidukaupu. Ja kui juba tullakse poodi – mis ei pruugi praegusel ajal olla sugugi nii enesestmõistetav ja igapäevane – siis ostetakse korraga palju. Kordades rohkem kui varem.“

Töötaja pakendamas kaupluse pagarikojas küpsetatud saiu. Foto: Erik Prozes

Varutakse enda tarbeks, sest kunagi ei tea, mida toovad järgnevad sõjapäevad. Ent kiievlased ostavad toidukraami ka Ukraina vabatahtlike armeeüksustele, kes neil päevil on asunud kodumaa kaitsele. Seda rõhutab Natalia Korž märgatava uhkusega. „Me oleme ju tugev rahvas – aitame sel raskel ajal üksteist,“ sõnab ta.

Köögiviljade osakonna sibulalett. Foto: Erik Prozes

Jalutades mööda suhteliselt kasina valikuga köögiviljaosakonnast, märgib poe esindaja, et loomulikult kartul, porgand, sibul ja teised on praegusel ajal kiirelt minev kaup. Piimatoodete ja värske lihaga on sama lugu – ega seda poe sulgemiseni ei pruugi jätkuda. „Aga, näete, praegu (me viibime ses poes umbes kl 14 ajal) veel on liha,“ osutab Korž.

Lihalett. Esiplaanid mõned kanad, taamal oli siiski ka väike valik sealiha. Foto: Erik Prozes

Muide, kui tavapäraselt oli see magalarajooni kauplus avatud hommikul kella kaheksast õhtul kella üheteistkümneni, siis nüüd ollakse lahti üheksast viieni. Sõjaaeg seab omad reeglid. Paljud väiksemad poed linnas on üldse kinni või on seal sortiment niru. Sestap võib (rikkalikuma valikuga)poes käimine olla pikem ettevõtmine. „Inimesed peavad oma toidukraamiga jõudma enne komandanditundi (see algab Kiievis kl 20.00) koju.“

Alkoholi osakond on suletud. Foto: Erik Prozes

Kui Natalialt küsida, kas Venemaa agressioon ja Valgevene kaudne osalemine selles, on viinud lettidelt nende riikide kaubad(nagu Eestis), vastab ta, et on tervete nimekirjade kaupa tooteid, mida enam lettidelt ei leia. Mõneks ajaks kadusid Novuse lettidelt ka Coca-Cola kompanii tooted, sest need mökutasid Venemaa turu boikoteerimisega. Nüüd on Coca ja Fanta lettidel tagasi, ent küsimusi on Nestle toodete osas.

Mereandidest delikatesside akvaariumid on tühjad. Foto: Erik Prozes

Aga hinnad? Kas need on sõjaajal märgatavalt tõusnud? Poe esindaja näkku ilmub pisut üllatunud ilme. „Ei ole tõusnud, jumal hoidku!“