Paavst raputab Vatikani bürokraatiat

Uus töökorraldus, mis jõustub 5. juunil, kärbib valitseva Rooma kuuria võimu ning teeb esimeseks prioriteediks maailma 1,2 miljardi katoliiklase arvu edasise suurendamise.

Kõige olulisemate muutustena saavad edaspidi Vatikani osakondi juhtida ka naised ja ilmikud ning kuurias leiab koha senine seksuaalkuritegude komisjon.

«Paavst Franciscus on Vatikani uue organisatsioonilise struktuuri kallal töötanud üheksa aastat. See on tema pärandi oluline aspekt,» kirjutas USAs ilmuva National Catholic Reporteri korrespondent Joshua McElwee Twitteris.

Kui kardinalide konklaav kogunes 2013. aastal uut paavsti valima, siis valitses seal sügav lõhe nende vahel, kes leidsid, et kuuriaga on seotud sügavad probleemid, ning nende vahel, kes leidsid, et status quo peab säilima.

Endine paavst Benedictus XVI, kes astus tagasi, üritas väidetavalt muutusi korraldada, kuid ei suutnud. Mõned on süüdistanud kuuriat koguni selles, et see takistas kirikul laste seksuaalse kuritarvitamise skandaaliga korralikult tegeleda.

85-aastane Franciscus moodustas sajanditevanuse institutsiooni reformimiseks kardinalide töörühma. 54-leheküljeline tekst kannab pealkirja «Evangeeliumi kuulutamine». See asendab paavst Johannes Paulus II 1988. aasta töökorraldust.

Muuhulgas moodustatakse uue evangeliseerimisega tegelev osakond, mille etteotsa asub Franciscus ise.

Paavsti praegusest heategevusjuhist Poola kardinalist Konrad Krajewskist saab uue töökorralduse alusel omaette osakonnajuhataja.

Samuti tuuakse juhtkonda Vatikani alaealiste kaitse komisjon, mis senini on nõuandeorgan. See hakkab jälgima vaimulike seksuaalkuritarvitustega seotud juhtumite kanoonilist uurimist.

Kardinal Seán O'Malley, kes komisjoni juhib, nimetas seda «märkimisväärseks edasiminekuks», mis annab institutsionaalse kaalu võitlusele kirikut vaevanud nuhtlusega.

Seevastu vaimuliku väärkohtlemise üle elanud iirlanna Marie Collins, kes töötas komisjonis 2017. aastani, kuni ta sealt nördinult lahkus, leiab, et tegemist on hoopis tagasiminekuga.