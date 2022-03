Teet Kalmus: Venemaal jätkub rakette veel paariks nädalaks

Mida on oodata eelolevalt nädalalt. Kõige tulisemad lahingud on ees idaosas, aga ka seal on märgata Venemaa üksuste sõjalise jõu vähenemist. Hersoni ümbruses Venemaa väeüksused on asunud kaitsepositsioonidele, eks siis ole näha, kas nad üritavad uuesti lääne poole liikuda või mitte.

Vene väed pommitasid Hersoni lennuvälja. Foto: Planet Labs PBC / SWNS

Põhja pool on hoogustunud partisanitegevus vaenlase tagalas, nii õhiti oluline raudteesild ning jätkuvalt rünnatakse varustust vedavat tehnikat. Venemaa armee üksused on põhja pool kaitsepositsioonidele asunud ning sünkroonse sõja arusaamade kohaselt oleks nende sealt lahkumasundimine Ukraina jaoks ohvriterohke tegevus, sest ründajaid saab surma võrreldes kaitsega suhtes 3:1. Küll on võimalik kasutada asünkroonset lahingutaktikat, eeldab see siis erivarustusega sõjaväeüksuste öiseid rünnakuid, tapjadroonide kasutamist jne. Nii on ideaalis isegi võimalik vaenlaste osade kaupa kotti võtta ja selja tagant rünnates neid hävitada.

Venemaa korjab kokku viimaseid jõude üle riigi ja pole välistatud, et nad üritavad veel korra Kiievi peale minna, kus aga on kolm kaitseliini ning kuhu on saabunud palju uut relvastust. Pealetung saaks Venemaa jaoks olema massiline Venemaa armee tankide hävitamine, sest mitte ükski Venemaa tank ei pea Javelini rünnakule vastu. Valgevene armee võimaliku sekkumise kohta on asjatundjad öelnud, et Valgevene armee on võitlusvõimelt Venemaa armee hale koopia, neil puudub lahingukogemus, puudub motivatsioon. See oleks nende jaoks hakklihamasinasse minek. Nad ei taha seda, aga pole välistatud, et nad ikkagi lõpuks sunnitakse, sest de facto ei ole Valgevene enam iseseisev riik.

Valgevene märgib nüüd oma sõjatehnika peale punaseid ruute. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

Valgevenest veel mõne sõnaga. Valgevenelased on saboteerinud raudtee tööd, nii lõhuti alles hiljuti juhtimispunkt, mis koordineeris Valgevene raudtee tööd (raudtee ülesõidud jne). Kõige rohkem on pandud raudteerööbastele traate, mis annavad keskusesse veateateid ning seetõttu on seal siis rongiliiklus häiritud. Lukašenka on marus ja nii on riigi repressiivaparaat suurte jõududega nö diversante otsimas. Nad on riietunud nö tavaliselt, ööbivad telkides raudteede ääres, metoodiliselt kammitakse läbi raudteede äärseid elukohti. Arreteeritud on selle seoses üle 30 inimese, keda on piinatud ja pekstud.

Valgevene ettevõtetest on järjest noori mehi kutsutud sõjaväega seotud asutustesse. Mida see peaks pikemas perspektiivis tähendama, ei osata hetkel veel midagi arvata, sest reaalses sõjas nendest asja ei oleks. Valgevenes asuvaid ettevõtteid võetakse Euroopas kui agressori käsilasi koos sellega kaasnevaga ja nii lõpetatakse sealt kauba ostmine ning välisosalusega ettevõtted järjest peatavad seal oma tegevuse. Arusaamine Euroopas on selge - kui tegutsed Valgevenes edasi, siis toetad oma tegevusega agressiooni Ukrainas. Toetad Lukašenka repressiivaparaati. Nii see on.

Natuke Hiina teemal. USA hüppas järjekordselt Hiinale peale ning otse loomulikult see Hiinale ei meeldi. Küll aga on omajagu kibedat tõtt tõdemises, et Venemaal võimaldab sõda edasi pidada peamiselt Euroopa ise, läbi oma energiasõltuvuse Venemaast. Gaasi ja nafta müügist praegu saadavad summad on piisavad, et veel mingilgi kujul Venemaa majandust püsti hoida. Kui isegi ainult nafta müük ära lõpetada, on Venemaa majanduse kollaps palju kiirem. Ja minul tarbijana oleks ka huvi teada, et millistes tanklakettides Eestis on müügil kütus, mille valmistamisel ei ole kasutatud Venemaa toornaftat. Siis ma saaksin oma valiku teha.

Venemaal on samal ajal tekkinud puudus täiesti ootamatutest kaubagruppidest. Näiteks selline elukvaliteedi osas väga oluline kaubaartikkel nagu naiste hügieenisidemed. Selgus, et Venemaal endal ei ole neid komponente, mis on vajalikud hea imavusvõime tekitamiseks. Puudus on kontoripaberist, sest ka seal on vaja spetsiifilisi komponente, mida Venemaa ei toodeta. Nad pole võimelised välja andma kodumaiseid pangakaarte, sest selle jaoks on vaja väga spetsiifilist plastikut, mida Venemaal ei toodeta. Kas jätkan?

Lääneriigid on ligikaudu poole Venemaa välisreservidest külmutanud. Foto: -

Aga see on alles algus, sest ladudes on veel teatud kaubagruppide osas varusid, aga need saavad kiirelt otsa. Kuigi nö ametlik rubla kurss püsib, siis reaalse eluga sellel kokkupuudet pole, sest selle kursiga sularahas dollareid kuskilt ei saa. Sularaha dollareid müüakse nüüd Telegrami kasutades ja keskmine kurss on üle 200 rubla 1 paberdollari eest. Juba on tekkimas puudus ravimitest ja ka seal on probleem selles, et sisuliselt kõigi Venemaa toodetud ravimite kõige olulisemad komponendid on importkaubad, mida pole võimalik asendada.

Läbirääkimistel on Venemaa hakanud nõudma ühe tingimusena ka sanktsioonide kaotamist, niivõrd valus on see teema juba praegu. EL-i täiemõõtmeline kaubandusembargo oleks valus ka meile, aga väljakannatamatult valus Venemaa jaoks.