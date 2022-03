Paavst nimetas sõda Ukrainas tülgastavaks ja pühadust teotavaks

Täna Püha Peetruse väljakul tuhandetele inimestele sõnas kirikupea, et iga päev toob endaga kaasa üha enam julmusi neis mõttetutes tapatalgutes.

«Sellele ei ole õigustust,» ütles Franciscus ilmselge viitega Venemaale, mis on püüdnud veenda maailma, et sissetung Ukrainasse on olnud vältimatu Ukraina enda kaitsmiseks.