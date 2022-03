USA: Vene hüperhelikiirusega raketid ei too kaasa olulisi muutusi

Moskva väiteid kahe hüperhelikiirusega tiibraketi Kindžal kasutamisest Austin ei «kinnitanud ega lükanud ümber», kuid hoiatas, et president Vladimir Putini sissetung Ukrainasse muudab taktikat, sisaldades seal hulgas rünnakuid tsiviilisikute vastu.

Kui peaks tõeks osutuma, et Venemaa kasutab raskesti allatulistatavaid hüperhelikiirusega rakette, siis see oleks oluline surve Ukrainale lõpetada lootus tihedatest sidemetest Läänega.

«Ma ei näeks seda aga mängumuutjana,» ütles Austin CBS-i jutusaates «Face the Nation».

«Arvan, et põhjus, miks ta seda tüüpi relvade kasutamisele tugineb, on seetõttu, et ta püüab mingitki initsiatiivi uuesti haarata,» sõnas minister. «Ja veelkord, me oleme näinud teda ründamas väike- ja suurlinnu ning otseselt tsiviilelanikke (ning) me eeldame, et see jätkub.»

Vaatamata sellele, et Ukraina pool on sõjaliselt nõrgemas positsioonis, on nad suutnud ootamatult kõva vastupanu osutada, mis on pidurdanud Venemaa pealetungi, sundides neid toppama Kiievi ja muude linnade ümbruses. See omakorda muudab Venemaa varustuskanalid oma väeüksustega haavatavaks Ukraina rünnakutele.

«Nad tekitasid üsnagi märkimisväärseid probleeme venelastele,» lausus Austin.

«Ukrainlased jätkavad tema väeüksuste pidurdamist ning nad on olnud väga efektiivsed, kasutades varustust, mida me neile andsime,» ütles minister.

Austin külastas Euroopat eelmisel nädalal eesmärgiga tihendada NATO ühtsust ja tugevdada alliansi idatiiba.

USA president Joe Biden teatas lõppenud nädalal 800 miljoni dollari suurusest täiendavast abist Kiievile, kergitades Ühendriikide abi sel kuul Ukrainale juba enam kui miljardile dollarile.

Lääneriikide sanktsioonide all ägav Moskva on väidetavalt palunud Hiinalt sõjalist ja majanduslikku abi, kuid Peking on need väited tagasi lükanud.

Venemaa on ühe õlekõrrena püüdnud tuua oma väele täiendusi Süüriast, kus väidetavalt on palgatud tuhandeid Süüria armee sõdureid ja nende liitlastest omakaitseväelasi, selgub vaatlejate hinnanguist.