Ühteaegu õnnelik ja õnnetu mees on plahvatuses oma autost ilma jäänud Nikolai. Viiv enne plahvatust oli tal plaan minna sõitma, ent jäi pisut kauemaks tuppa kohmitsema. „Oleks kohe välja läinud, ma siin praegu ei räägiks,“ mõtiskleb ta. Autoga on muidugi jama. Samas märgib Nikolai, et on tunne, nagu oleks saatusel temaga karmimad plaanid. Mehe elukoht on tegelikult Butšas, pealinnast 25 km kaugusele jäävas eeslinnas, milles käib samuti intensiivne sõjategevus ning elada ei ole seal enam võimalik. Nikolai tuli koos naise ja koeraga tuttavate juurde Kiievisse, kus on siiski rahulikum. Ent nüüd said plahvatused ta ka siin kätte. „Auto sai pihta, aga ise olen õnneks elus,“ sõnab ta.