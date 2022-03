UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro 25. sõjapäevast: Sjeverodonetskis käib kõva andmine

Samas on Tšernihivi piirkonna kaitse tugev. Võib oletada, et tolle kandi raudtee Valgevenesse ongi kahjustatud, mille kohta vihjasid laupäeval Ukraina allikad. Seetõttu sealt okupantide juurdevedu ei õnnestu ning see toimub maanteed pidi eelmises punktis kirjeldatud viisil. Tšernihivi piirkonnas suutsid ukrainlased suht sõja alguses ka ühe kütuseešeloni ära hävitada 60 tsisterniga. Eks see on ka paras gemüüse, mida raudtee pealt koristada, kuid need ühel hetkel kõik plahvatasid ja põlesid kuskil rööbaste peal.

3) Sumõ kandis suudeti Trostjanetsi asula juures muuhulgas hävitada üks haruldane venelaste eksperimentaalne tank T-80UM2 «Must kotkas». Tankikerel on mõned eripärased vidinad küljes, mis leiti olevat ka põlenud vrakil. See pidavat olema kuulsa vene Armata tanki eelkäija ja ettekuulutaja. Väheste eksemplaridena moderniseeritud mudel, mille põhierisuseks oli moderne kaitsesüsteem Drozd (Rästas). Ju siis jäi see paskrästas ikka lahjaks ukrainlaste käsutuses olevate ragulkade või taevas hõljunud kanakulli vastu.

4) Harkivile langes seekord 38 mürsku-raketti. Peamiselt põhjapoolsetele linnaosadele ja ka sealsetele küladele. Harkivi piirkonnas hetkel põhivastasseis ikka Izjumi piirkonnas – okupandid ei jäta katseid sealt läbi pressida. Pole seni õnnestunud. Hoopiski on seal üks järjekordne polkovnik Peetruse vägedesse alatiseks komandeeritud – koguni VF Lääne ringkonna pioneerivägede ülem. Ei tea, kas õnnetus lõhkeainega või kukkus kivi äkki pähe.

5) Sjeverodonetski kandis käib kõva andmine ning Rubižne keskuses teevad ukrainlased puhastuspatrulle – põhja ja läänepoolsetes osades olid okupandid juba mõni päev tagasi sees. Uudistes kajastust leidnud vanadekodu purustamine ja sealsete elanike küüditamine leidis aset just sealkandist Sjeverodonetskist loodes, kus on okupantide üksused. Eelmisel päeval üritasid vene okupatsiooniväed rünnata Verhnetoretskoje kaudu, kuid löödi tagasi korralike kadudega. Sama proovivad nad ka Popasna ja lõunapoolsetes punktides. Tundub, et Donbassi kaitseliin on korralik ja see laipadega ülekülvamine ründajate olukorda ei paranda. Kui eile oli seal lõigus loojakarja saadetud 100 okupanti ja 8 tanki, siis täna vastavalt 170 ja 12. Intensiivsus tõuseb.

Donetski-Luhanski piirkonnas pidi käima kõva mobilisatsioon – mobilisatsiooniiga tõsteti 65 eluaastale ja mehi rabatakse otse tänavalt.

6) Mariupoli kaitsjad peavad visalt linnalahinguid ja korraldavad aeg-ajalt pisikesi ja valusaid lokaalseid vasturünnakuid. Läbimurdeid üritavad soomusautode grupid leiavad ikka kuulsusetu lõpu ning ukrainlastel on seal ka endal kaasaegset soomustehnikat linnas, mida kasutatakse lähivõitluses. Mariupolis on praeguseks hävinud terved vene erivägede üksused, kes on üritanud linna tormijooksuga võtta.

Pühapäeval toimusid Vladimiris sisevägede eriüksuste kõrgemate ohvitseride matused – neid oli korraga neli ning see on kaasaja Venemaal ikka üsna erakordne olukord, kus miilitsa erivägede ülemaid nii rohkelt kastis koju tuuakse.