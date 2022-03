Burkina Fasos tapeti pühasõdalaste rünnakus 12 sõjaväelast

«Pühapäeval ründasid relvastatud isikud sõjaväeüksust Natiaboani ümbruses. Esialgne hukkunute arv on kaksteist langenud sõdurit,» ütles julgeolekuallikas uudisteagentuurile AFP.

Natiaboani on maakogukond umbes kuuskümmend kilomeetrit lõuna pool Fada N'Gourmast, mis on idaosa halduspiirkonna suurim linn. Linn on alates 2018. aastast olnud regulaarselt relvarühmituste sihtmärgiks.