USA kuulutab Myanmari armee vägivalla rohingjade vastu genotsiidiks

Sajad tuhanded rohingja moslemid põgenesid budistliku enamusega Myanmarist pärast 2017. aastal alanud sõjalist mahasurumist, mis on praegu ÜRO Haagi kõrgeimas kohtus genotsiidiuurimise objektiks.

USA välisminister Antony Blinken peaks riigi seisukohast ametlikult teatama esmaspäevasel visiidil Washingtoni holokaustimuuseumi, kus on näitus pealkirjaga «Birma tee genotsiidile».

Naaberriigi Bangladeshi põgenikelaagrites on umbes 850 000 rohingjat, kes on andnud teada massitapmistest ja vägistamistest. Veel 600 000 rohingjat on jäänud Myanmari Arakani osariiki, kus laialdane tagakiusamine endiselt kestab.