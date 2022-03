Landsbergis: Vene hüperhelirelva kasutamine nõuab «punaseid jooni»

«Arvan, et see küsimus on suunatud maailma üldsusele, näiteks on sanktsioone toetanud liidul Venemaa suhtes ühine arvamus. Peame alustama arutelu selle üle, kas punased jooned on olemas ja milline on punane joon lääne, meie kõigi jaoks,» ütles minister esmaspäeval Brüsselis EL-i välisministrite kohtumisel ajakirjanikele hüperhelikiirusega rakettide kasutamise kohta Ukrainas.

«Me näeme rahumeelsete linnade pommitamist, tuhandete tsiviilelanike surma. Ilmselgelt ei ole see veel punane joon, aga kuskil peab see olema. Minu oma on juba ületatud. Kuid ma olen osa üleilmsest liidust, milles püüame jõuda konsensuseni, ja seetõttu kuulutame ühel häälel, et see on meie sõda. Kui me selle kaotame, pöördub see meie vastu,» lisas Landsbergis.