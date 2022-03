EL: Vene rünnak Mariupolile on ränk sõjakuritegu

«See, mis Mariupolis praegu toimub, on ränk sõjakuritegu, kõige hävitamine, kõigi pommitamine ja tapmine,» ütles Borrell enne EL-i välisministrite kohtumist, kus arutatakse uute sanktsioonide kehtestamist Moskvale.

Borrell mõistis rünnaku Mariupolile teravalt hukka. Foto: Stephanie Lecocq / EPA / Scanpix

Ukraina tsiviilelanike pommitamise mõistis jõuliselt hukka ka Saksa välisminister Annalena Baerbock.

Borrelli sõnul arutavad ministrid täiendava abi andmist Ukrainale ja sanktsioonide laiendamist Vene nafta- ja gaasisektorile.

«Kohtud peavad otsustama, aga minu jaoks on need selgelt ja ühemõtteliselt sõjakuriteod,» ütles ta. «See teeb sedavõrd selgemaks, et me peame Euroopa Liidu ja maailmakogukonnana, kes usub reeglitepõhisesse rahvusvahelisse korda, selle režiimi selgelt isoleerima.»

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock. Foto: John Thys / AFP / Scanpix

Borrelli sõnul arutavad ministrid täiendava abi andmist Ukrainale ja sanktsioonide laiendamist Vene nafta- ja gaasisektorile.

Venemaale naftaembargo kehtestamist nõuvad mitu EL-i riiki, kuid bloki suurim majandus Saksamaa, kes on Vene gaasist endiselt sõltuvuses, puksib sellele vastu.

Saksa minister Baerbock ei liitunud üleskutsega Vene energiaeksport kohe peatada, kuid rõhutas, et Berliin liigub «järkjärgult ja täiel kiirusel» Vene fossiilkütustest vabanemise suunas.

«Arvan, et me ei saa energiast rääkimist vältida ja peame kindlasti rääkima naftast, sest see on Venemaa eelarve suurim tuluallikas ja üpriski lihtsasti asendatav,» ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis. Foto: Zygimantas Gedvila/Scanpix

Iiri välisminister Simon Coveney lisas: «Vaadates Ukrainas tehtud hävitustöö ulatust, on minu arust väga keeruline arutleda, et me ei peaks (Vene) energiasektori kallale liikuma, eriti nafta ja kivisöe.»

Taani välisminister Jeppe Kofod avaldas toetust Vene laevade keelamisele EL-i sadamatest ja maismaatranspordi blokeerimisele.